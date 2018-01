No rádio, Dilma defende fim da pobreza extrema invisível A identificação e erradicação dos últimos pontos de forte miséria no Brasil foi o tema abordado, nesta segunda-feira, pela presidente Dilma Rousseff no programa semanal de rádio Café com a Presidenta. "Vencemos a pobreza extrema visível e agora vamos atrás da pobreza extrema invisível, aquela que teima em fugir aos nossos olhos e aos nossos programas sociais", disse. Ela lembrou de estimativas que apontam cerca de 700 mil famílias em situação de extrema pobreza e que ainda estão fora do Cadastro Único do governo. "A maioria dessas famílias nem sabe que tem direito aos nossos programas sociais. Por isso, nós é que precisamos ir atrás de cada uma delas para incluí-las no Bolsa Família", explicou.