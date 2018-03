No PR, Serra diz que Brasil se vingará com hexa em 2014

LONDRINA - O candidato do PSDB à Presidência, José Serra, disse nesta sexta-feira, 2, que a oportunidade do o Brasil vingar-se da desclassificação na Copa do Mundo será a conquista do hexacampeonato, no Maracanã, em 2014, quando o País estiver sediando o campeonato mundial de futebol.

Serra assistiu ao jogo na sala de convenções de um hotel em Londrina, acompanhado do candidato tucano ao governo do Estado, Beto Richa, do senador Flavio Arns e deputados federais pelo Paraná.

Ele afirmou, assim que terminou a partida, que estava contendo a emoção para evitar o choro, mas que se solidarizava com os jogadores da seleção, que "lutaram muito". "Estou, como todo brasileiro, com muita dor, uma dor que vai ficar para sempre", disse, lembrando-se da derrota do Brasil para o Uruguai, em 1050, no Maracanã. "Foi um dos maiores traumas da minha vida, uma dor profunda, que me persegue até hoje", lamentou. Por isso, para ele, a grande oportunidade da desforra sobre essa e demais derrotas será no Maracanã. "Será um momento histórico", disse.