No PR, protesto deve fechar 70% das prefeituras A Associação dos Municípios do Paraná estima que cerca de 70% das 399 prefeituras do Estado fecharão as portas hoje, em protesto contra a redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Apenas serviços essenciais serão mantidos. Algumas cidades alegam perda de 20% nos três primeiros meses deste ano. Amanhã, prefeitos vão a Foz do Iguaçu entregar uma carta à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e ao titular do Planejamento, Paulo Bernardo. "Vamos chamar a atenção dos governos e da sociedade para a grave crise e cobrar compensações pelas perdas", disse o presidente da entidade, Moacyr Elias Fadel Júnior.