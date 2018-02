No PR, filhos de sem-terra discutem direito das crianças

"Os sem-terrinha vão discutir o que é ser criança. Elas sofrem com a falta de transporte escolar, com a falta de escola, elas vivenciam a violência do latifúndio, sentem fome e elas discutem essa situação", disse o coordenador do setor de Educação do MST no Paraná, Alessandro Mariano.

Os encontros estaduais dos sem-terrinha são realizados a cada dois anos. O MST acredita que existam cerca de 50 mil crianças e adolescentes nos assentamentos e acampamentos do Estado.

Estudantes de Educação Física da Universidade Federal do Paraná (UFPR) devem coordenar oficinas de artes. Segundo Mariano, professores dos assentamentos acompanham as crianças para que elas não sofram interrupção no processo de aprendizagem regular. Ao final do encontro, as crianças e jovens devem preparar uma carta com suas opiniões e sonhos.