No PR e AM, cofres fechados para deputados No Paraná, a Comissão de Orçamento da Assembléia recomenda que cada deputado estadual apresente emendas em um total de até R$ 2 milhões. No Amazonas, a discussão da proposta orçamentária ainda não foi encerrada. Mas tanto em um como em outro Estado a queixa é a mesma: de nada adianta discutir, já que nenhum dos dois governos dá um único centavo para emendas parlamentares. O relator da comissão paranaense, Nereu Moura (PMDB), diz que desde a eleição do governador Roberto Requião (PMDB) não há abertura. "Muitos sequer apresentam emendas, porque sabem que ele não cumpre", afirmou. "Fazemos emendas até para dar uma satisfação aos eleitores, mas na verdade a gente já alerta que não serão pagas." Aliado de Requião, ele explica: "O governo considera que essa é decisão técnica, não política." A proposta de Orçamento do governo amazonense para 2009 é de R$ 8.016.719.000, 21,45% superior ao deste ano. Mas há pouca esperança na Assembléia. A proposta de 2008 chegou a receber 129 emendas parlamentares, mas todas foram derrotadas - o Orçamento foi aprovado exatamente como veio do Executivo.