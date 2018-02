No Planalto, PR confirma presença no coquetel de Dilma O líder do PR na Câmara, deputado Lincoln Portela (MG), informou hoje que o partido participará do coquetel que a presidente Dilma Rousseff vai oferecer hoje à noite no Palácio da Alvorada. Ao deixar o Planalto, onde se reuniu com a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, Portela e outros parlamentares do PR - partido envolvido em denúncias de irregularidades no setor de transportes - fizeram um discurso de entendimento em relação ao governo. "Continuamos neste projeto de governo. Nunca cogitamos deixar a base aliada", disse Portela. Sobre o coquetel com Dilma, ele respondeu: "Como rejeitar um convite da presidente da República? Cada crise é um ponto de retorno para o nosso crescimento."