No Piauí, tucana arrecadou R$ 19 mil e recebeu só um voto

Vera Lúcia, nome que usou na urna, tem 59 anos, é divorciada, tem ensino superior incompleto e é professora aposentada do ensino médio no Piauí.

Não é a primeira vez que ela é candidata. Em 2010, Vera Lúcia foi candidata a deputada estadual e teve 228 votos. Nesta campanha, ela obteve apenas um voto, provavelmente o dela própria.

A candidata tucana teve como doadores o contador Álvaro Inácio Silva Neto e o advogado Carlos Yury Araújo de Morais - os valores das doações são de R$ 6.297,93, segundo a prestação de contas de campanha feita a Justiça Eleitoral. Constam ainda como doadores a direção estadual do PSDB, que doou R$ 5 mil, e José Rodolfo de Oliveira Souza, que doou R$ 1.448.

Advogado do PSDB, Carlos Yury Araújo de Morais diz, no entanto, que ele apenas emitiu uma nota no valor de R$ 5 mil pelos serviços prestados durante o processo de candidatura da tucana. Segundo ele, deve ter havido um erro na prestação de contas em que ele aparece como doador.

Morais afirma ainda que o partido deu condições isonômicas para todos os candidatos disputarem um mandato. O partido fez três dos 30 deputados estaduais. A Executiva estadual cumpriu a exigência legal de ter 30% de mulheres na chapa. "Com relação a esta doação que o partido fez a Vera Lúcia, o fez a todos os candidatos para ajudar a custear os gastos com propaganda de campanha. E estamos acompanhando a prestação de contas", afirmou o advogado. / LUCIANO COELHO, ESPECIAL PARA O ESTADO