No Piauí, prefeita despacha na calçada há 8 dias A prefeita interina de Alagoinha do Piauí, a presidente da Câmara Municipal Maria de Lourdes Silva, a Lurdinha (PSB), despacha desde o dia 20 numa mesa instalada na calçada da prefeitura porque o prefeito Clodoaldo de Moura Rocha (PT), cassado por abuso de poder econômico e compra de votos, fechou a sede da administração municipal e fugiu com as chaves do prédio.