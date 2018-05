No PI, Serra evita comentar depoimento de delegado

O tucano ainda se esquivou de falar sobre a escolha do candidato a vice-presidente em sua chapa. Serra criticou a falta de investimentos federais no Nordeste e disse que a ferrovia Transnordestina nunca deixou de ser apenas um projeto.

O presidenciável estava acompanhado do candidato a governador do Piauí pelo PSDB, Sílvio Mendes, e do senador Mão Santa (PSC). Ele está no Estado para participar do 3º Encontro Líderes do Nordeste, organizado pela Associação dos Jovens Empreendedores, no qual vai proferir palestra.

O candidato disse que iria começar uma batalha importante pela Presidência da República e estava feliz em reencontrar os companheiros. "O Piauí pode me considerar um amigo do Estado. Esse Estado tem um potencial enorme e não tem sido materializado. Não tem tido desenvolvimento. Falta investimento federal que estruture o desenvolvimento, abrindo caminho para o investimento privado, para gerar mais empregos."