No PE, Monteiro tem 38% e Paulo Câmara 29%, diz Ibope Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 26, indica que Armando Monteiro (PTB) lidera a corrida ao governo de Pernambuco com 38% das intenções de voto, seguido de Paulo Câmara (PSB), com 29%. Apesar da liderança, Monteiro caiu cinco pontos porcentuais em relação à pesquisa anterior, quando registrava 43% das intenções de voto e Câmara, do mesmo partido do falecido governador Eduardo Campos, cresceu 18 pontos porcentuais, pois registrava 11% das intenções de voto.