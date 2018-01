No Paraná, Ziraldo é condenado por improbidade

A ação foi movida em 2006 e relata que os responsáveis pela primeira edição do Festhumor realizaram contratações sem licitação e efetuaram pagamentos em duplicidade com dinheiro público. Ziraldo também teria usado de seu posto como presidente de honra do festival para contratar sua própria empresa, a "Jornal Pasquim 21", para prestar serviços. A contratação caracterizou, de acordo com o juiz do caso, desonestidade.

A sentença afirma que Ziraldo deverá ter seus direitos políticos suspensos por oito anos, e ainda o condena ao pagamento de uma multa no valor de R$ 50 mil. O escritor tem, no entanto, a opção de recorrer.