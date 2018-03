No Paraná, Lula inaugura obra do PAC vetada pelo TCU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira, 12, em Araucária (PR), na região metropolitana de Curitiba, da inauguração da primeira parte das obras de ampliação e modernização da Refinaria Getúlio Vargas (Repar). A obra foi apontada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como suspeita e é um dos quatro empreendimentos da Petrobras que não poderiam receber dinheiro público em 2010 por possíveis irregularidades, mas cuja continuidade foi garantida pelo veto presidencial.

Acompanham o presidente na visita ao Paraná a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e os ministros Reinhold Stephanes, da Agricultura, Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Paulo Bernardo, do Planejamento.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Repar é a principal obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Paraná. No entanto, em 2009 o TCU apontou problemas em 19 dos 52 contratos da refinaria. Os editais do empreendimento, que deve receber investimento de 5,4 bilhões da Petrobrás até 2012, teriam restringido a competitividade e os contratos apresentariam indícios de superfaturamento, segundo o tribunal.

O TCU recomendou a impugnação do Repar e de outras três obras da Petrobras. A orientação, que foi incluída na Lei Orçamentária para 2010, recebeu o veto presidencial, que garantiu a continuidade das obras. No dia 10 de fevereiro, a Câmara dos Deputados aprovou os vetos do presidente à Lei Orçamentária, sacramentando a decisão.

Agenda

Nesta sexta-feira, Lula também deve visitar a fábrica da Positivo Informática, na Cidade Industrial de Curitiba. Mais tarde, o presidente irá para Londrina, onde participa da cerimônia de assinatura de contratos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Com informações da Agência Brasil