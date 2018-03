No Paraná, índios ameaçam atear fogo em torres Dezenas de índios guaranis e xetás bloquearam a rodovia BR-373, em Mangueirinha, interior do Paraná, e ameaçaram atear fogo nas torres de energia da região para provocarem um blecaute. A ameaça faz parte da série de protestos iniciados na terça-feira com a invasão da sede da Funai em Curitiba contra o decreto presidencial que reestrutura o órgão e extingue a coordenação no Paraná.