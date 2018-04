No Paraná, duas fazendas são invadidas Aproximadamente 200 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) invadiram anteontem duas propriedades rurais no norte do Paraná. Eles vinham se aproximando dos locais havia cerca de uma semana, montando acampamento na região. As Fazendas Pininga e Guairacá ficam no distrito de Lerroville, em Londrina. O movimento antecipou-se a negociações que são realizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para comprar as duas propriedades. Segundo a superintendência do Incra, houve duas audiências públicas na semana passada para discutir o assunto. A Fazenda Guairacá tem 5,8 mil hectares e capacidade para assentar pelo menos 570 famílias. A Pininga possui 1,4 mil hectares e poderia abrigar cerca de 130 famílias. Os proprietários não foram encontrados.