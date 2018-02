No Paraná, Dilma exalta 'união' para escolha da sede Olímpica

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse na manhã desta segunda-feira, 5, em Londrina, que, quando os brasileiros se unem para defender uma mesma causa, se tornam vencedores. Segundo ela, assim foi na escolha do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas de 2016.

Dilma foi à cidade paranaense para o evento de liberação de recursos para a construção de 2.156 casas do programa 'Minha Casa, Minha Vida'.

"Estamos aqui defendendo mais uma vez a mesma causa, que é a causa da emancipação do nosso povo, do povo brasileiro, dos milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhas que precisam de um futuro que seja compatível com o tamanho deste país", discursou.

Em tom de campanha, ela criticou os opositores. "Nós não podemos mais sempre ver aqueles que puxam para baixo, aqueles que não querem que este País seja a grande potência que ele necessariamente está sendo e será", disse.

