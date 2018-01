No Pará, Dilma comemora desemprego em baixa no País

A presidente cobrou o empenho de prefeitos e governadores para incentivar a matrícula de alunos, principalmente no ensino técnico. "O curso técnico e profissionalizante aumenta a capacidade de trabalho, aumenta a renda do trabalhador. São 27,7 mil vagas do Pronatec", afirmou a presidente, em pronunciamento iniciado com mais de duas horas de atraso, durante cerimônia de entrega da 1.080 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, na cidade paraense, a 65 quilômetros de Belém.

Dilma afirmou que o governo tem responsabilidade de assegurar a casa própria e avaliou que "no Brasil era muito difícil uma pessoa comprar casa, principalmente se a pessoa ganhava salário mínimo" antes do programa, lançado no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A conta não fechava de jeito nenhum. E quando a conta não fecha, o governo tem a responsabilidade de garantir que as pessoas tenham acesso à casa própria e foi isso que fizemos", afirmou.

A presidente voltou a falar ainda que o governo está perto da meta de acabar com a pobreza extrema no País e a cobrar a ajuda dos prefeitos e governadores para que façam o cadastro de moradores para o programa Bolsa Família. "Temos de cadastrar todas as famílias da extrema pobreza ou da miséria", disse.

Durante os cumprimentos iniciais, Dilma citou a ex-governadora Ana Júlia Carepa (PT). Mas adotou, durante o discurso, um tom conciliador e amistoso com o governador tucano e adversário político, Simão Jatene, que derrotou Ana Júlia nas últimas eleições. A presidente cobrou parceria com o governo local em torno de uma agenda para esgotar os projetos existentes. "É uma parceria que vai mostrar que nosso compromisso é garantir um conjunto de direitos e que eles proporcionem uma vida cada vez melhor", concluiu.