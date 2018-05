No Pará, Campos fala em colocar o País no 'topo do desenvolvimento'

BELÉM - Em visita à capital paraense nesta quinta-feira, 24, o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, pré-candidato à Presidência pelo PSB, afirmou que, se eleito, quer levar o país ao "topo do desenvolvimento". "Queremos implantar um programa de governo pioneiro que pretende colocar o Brasil no topo do desenvolvimento. Para isso temos que ouvir mais e falar menos", disse Campos, na chegada a Belém.

Ao falar sobre o Pará, o pré-candidato afirmou que o Estado enfrenta grandes desafios sociais e que é necessário contribuir para o crescimento. "Tem que ficar mais riqueza para o povo do Pará. Temos que atrair indústrias e agregar valor ao estado. Só assim vem o crescimento."

Durante a tarde, Eduardo Campos teve um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) e logo em seguida participaria de audiência com o governador do Estado, Simão Jatene (PSDB).

À noite, o pré-candidato ainda terá uma reunião com integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e vai participar de um encontro com a militância do partido.