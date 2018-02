No PA, entidades pedem afastamento de juiz Doze entidades ligadas à luta pela terra no Pará, insatisfeitas com a fuga do mandante e de dois pistoleiros que no dia 24 de maio mataram a tiros o casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo Silva, em Nova Ipixuna, estão pedindo o afastamento do caso do juiz Murilo Lemos Simão Santos Leão. O juiz negou por três vezes a prisão preventiva dos acusados durante o curso do inquérito policial.