No 'núcleo duro', só Palocci e Pimentel

BRASÍLIA - O núcleo de confiança formado pela presidente Dilma Rousseff nos primeiros meses de governo é pequeno. Constitui-se de duas pessoas: os ministros Antonio Palocci (Casa Civil) e Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Este, quando não está no Palácio do Planalto com a presidente, despacha a cerca de um quilômetro de distância, na ponta da Esplanada dos Ministérios. Palocci fica mais próximo fisicamente, um andar acima do de Dilma, no próprio palácio.

Ao contrário do ex-presidente Lula, que tinha uma meia dúzia de ministros assessores, congregados no chamado "núcleo duro", com Dilma todo assunto de governo começa com ela e acaba nos dois ministros.

A Palocci a presidente delegou a função de ajudá-la a montar o ministério e o segundo e terceiro escalões, além de ficar de olho nos rumos da economia e do funcionamento do próprio governo. Pimentel, embora seja ministro de área técnica, tem uma agenda dilatada de conversas com Dilma, da vagarosa decisão sobre a compra de caças para a Aeronáutica ao noticiário do dia nos jornais, passando pela queda constante do dólar e a necessidade de tirar um pouco mais de proveito das relações comerciais com a China. Eles foram amigos de militância clandestina na esquerda durante a ditadura militar.

Num segundo círculo de proximidade com Dilma estão os ministros Alexandre Padilha (Saúde), Alfredo Nascimento (Transportes), Antonio Patriota (Relações Exteriores), Edison Lobão (Minas e Energia) e Helena Chagas (Comunicação Social).

Padilha encontra-se com a presidente quase toda semana. Dilma tem mostrado especial predileção pelos problemas da pasta, tanto é que quase todos os seus programas de rádio trataram da saúde. Lobão costuma cumprir à risca as orientações da presidente na área de Minas e Energia.

Com Alfredo Nascimento ela desenvolveu uma amizade que vem dos tempos em que os dois foram ministros de Lula, ele nos mesmos Transportes, ela na Casa Civil. Dilma já comentou que Nascimento cuida de uma área problemática, fonte de muitos escândalos no passado, evitando que proliferem no presente. Quanto a Patriota, ela passou a ouvi-lo sobre política externa e tomou agrado pela defesa que faz do respeito aos direitos humanos.

Por fim, com Helena Chagas, assessora durante a campanha, Dilma começou a entender um pouco mais o que acontece nos meios de comunicação e como funcionam. Ex-diretora da sucursal do jornal O Globo em Brasília e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Helena conseguiu convencer Dilma a tratar as empresas de comunicação e os jornalistas com respeito. Desse modo, poderia exigir deles o mesmo.

Entre os atuais 37 ministros - outros 3 estão por vir com as novas pastas da Aviação Civil, Autoridade Olímpica e Micro e Pequenas Empresas -, há alguns com os quais a presidente não demonstra a menor afinidade. É o caso de Wagner Rossi (Agricultura), escolha pessoal do vice-presidente Michel Temer, que só conseguiu a primeira audiência com Dilma já no início de abril.

Na lanterna absoluta das preferências está Pedro Novais (Turismo), imposto pelo presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). Este, além de não conseguir ser recebido pela chefe, ainda viu sua pasta ser levada a situação de penúria pelos cortes feitos no Orçamento da União - perdeu 84,4% de toda sua verba para 2011. Novais foi protagonista de um escândalo antes de assumir o cargo. Como deputado, gastou R$ 2.156 da verba indenizatória da Câmara para bancar gastos em junho de 2010 em um motel em São Luís (MA).