No MS, 300 mulheres sem-terra realizam manifestação Um grupo de 300 mulheres sem-terra ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) percorreu hoje um total de 20 quilômetros pelas ruas centrais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com faixas, cartazes e megafones gritando palavras de ordem. Pelo menos um quarto das manifestantes carregava os filhos em carrinhos de bebê ou no colo, pedindo, junto com as demais, melhorias no setor educacional, da saúde e contra a exploração do agronegócio.