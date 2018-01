No Maranhão, Casa Civil e governador eleito divergem sobre transição

O Maranhão é um dos Estados em que coordenadores de equipes de transição dos governos eleitos reclamam que os dados passados pelas administrações estaduais não vão além daqueles que estão disponíveis nos diários oficiais e nos portais de transparência. Procurada, a Casa Civil diz colaborar e nega sonegação de informações.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Flávio Dino, governador eleito (PC do B) do Maranhão

1.Como está sendo feita a transição de governos no Estado do Maranhão? Ela pode ser classificada como democrática?

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tivemos poucos avanços na transição, principalmente quanto às informações sobre a situação financeira do Estado, abrangendo contratos, convênios e a situação dos precatórios. Os documentos que nos foram transmitidos são insuficientes, incompletos e não nos permitem planejar com segurança os primeiros dias de governo. A sonegação constante de informações, mesmo com pedido formal, nos faz afirmar que a transição em nosso Estado não foi democrática.

2.O governo atual tem contribuído? De que forma?

Algumas informações foram repassadas pelos secretários da ex-governadora e funcionários das estruturas do governo. Nos primeiros dias, acompanhávamos as últimas ações do governo pelo Diário Oficial. Mas o governo, há 15 dias, suspendeu a publicação.

3.A renúncia da governadora Roseana Sarney favorece ou não a transição?

Esperamos que o deputado Arnaldo Melo (novo governador), repasse as informações que estão em suspenso.Preocupa-nos a herança de dívidas, bem como gastos desnecessários de última hora.

Anna Graziella Neiva, chefe da Casa Civil do Maranhão

1.Como tem sido o processo de transição no governo?

Antes de o governador eleito entrar em contato conosco, a governadora Roseana se antecipou e, em reunião realizada em 10 de outubro, no Palácio dos Leões, orientou todo o secretariado para que eles se preparassem para fornecer informações e para que fosse realizada uma transição eficiente, tranquila, transparente. Essa reunião aconteceu antes mesmo do primeiro contato da equipe de transição do governador eleito, que aconteceu no dia 14 de outubro.

2.Todas as informações solicitadas pela equipe do novo governo foram fornecidas pela atual gestão?

A maioria dos documentos solicitados, em ofício, já foi entregue. O trabalho continua e as reuniões entre as equipes seguem acontecendo. Mas creio que atendemos tudo o que nos foi solicitado.

3.A equipe do novo governo afirma que tem tido dificuldade de obter dados públicos além dos publicados no Diário Oficial.

Essa informação me causa profunda e extrema estranheza. Entendo que não é o momento de politizar e de distorcer o que estão fazendo os técnicos do governo. A transição é importante porque é o momento de mostrar os resultados.