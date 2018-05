No Ibope, Manuela passa PT e iria ao 2º turno

Pesquisa Ibope divulgada no domingo pelo jornal Zero Hora coloca Manuela D?Ávila (PC do B) 7 pontos à frente de Maria do Rosário (PT) na disputa pelo segundo lugar na preferência do eleitorado de Porto Alegre. É a primeira vez que a comunista supera a petista acima da margem de erro (3 pontos porcentuais). Manuela tem 23% das intenções de voto, 2 pontos a mais do que na sondagem anterior, enquanto Maria do Rosário mantém os mesmos 16%. O resultado também foi favorável ao prefeito José Fogaça (PMDB), que cresceu 3 pontos e chegou a 36%. Luciana Genro (PSOL) tem 6%, seguida por Onyx Lorenzoni (DEM), com 5%. Nelson Marchezan Júnior (PSDB) e Vera Guasso (PSTU) têm 1%. Carlos Gomes (PHS) teve menos de 1%. De acordo com a pesquisa, Fogaça venceria todas as projeções feitas para o segundo turno, com diferenças de 46% a 38% para Manuela, de 51% a 35% para Maria do Rosário; de 53% a 29% para Luciana, e de 54% a 19% para Lorenzoni. Se Fogaça não se classificasse, Manuela ganharia de Maria do Rosário por 45% a 31%; de Luciana por 51% a 21% e de Lorenzoni por 52% a 20%. Maria do Rosário bateria Luciana por 45% a 25% e Lorenzoni por 51% a 23%. O Ibope entrevistou 805 eleitores entre 9 e 11 de setembro, em pesquisa encomendada pelo Grupo RBS e registrada na 161ª Zona Eleitoral de Porto Alegre sob o número 64/2008. Para o coordenador da campanha de Fogaça, Clóvis Magalhães, esse resultado mostra a consolidação da candidatura. "Nossa estratégia de esclarecer a população sobre o que a administração fez e poderá fazer está sendo compreendida", comemorou, referindo-se à estratégia da campanha do prefeito. Fogaça se licenciou do cargo na segunda-feira da semana passada. Os índices também animaram o coordenador da equipe de Manuela, Adalberto Frasson. "Percebemos que há um crescimento de adesões à candidatura, não somente por esses números, mas também pela procura por material e pelas manifestações que recebemos das pessoas nas ruas." Na campanha de Maria do Rosário a pesquisa foi vista com desconfiança. O coordenador Cícero Balestro destacou que outros dois institutos colocaram a petista à frente, dentro da margem de erro, e empatada com a comunista, no início da semana passada. Também lembrou que as projeções do Ibope erraram em 1998 e em 2002 no Rio Grande do Sul. "Não quero atribuir a um caso de má fé, mas há equívocos inegáveis."