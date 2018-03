No hospital, Alencar passa a noite com quadro estável

O ex-vice-presidente José Alencar passou a noite no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com o quadro de saúde estável, informou a assessoria do estabelecimento. Alencar deve receber nesta quinta-feira, 10, a visita da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não está prevista a divulgação de um boletim médico nesta quinta.

De acordo com o mais recente boletim, anunciado às 19h30 da quarta-feira, 9, ele tem uma peritonite (inflamação do peritônio) por perfuração intestinal. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Alencar está consciente. Na quarta-feira, 9, o médico Raul Cutait, que integra a equipe médica responsável pelo atendimento do ex-vice-presidente, afirmou que o estado de saúde dele é grave. Alencar, de 79 anos, foi internado novamente por volta das 14 horas da quarta.

(Atualizada às 12h25 para acréscimo de informações)