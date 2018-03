No Fórum, manifestantes pedem saída de Arruda e Yeda Crusius

Um grupo de militantes chamou a atenção nesta sexta-feira, 29, no Fórum Social Mundial, ao realizar uma manifestação na Assembleia dos Movimentos Populares pedindo a saída dos governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius.

O grupo se apresentou com cartazes e faixas com frases como "Arruda na Papuda", em referência ao Complexo Penitenciário do Distrito Federal, "Chega de corrupção" e "Poder para o povo" e foi aplaudido ao entrar no auditório do Gasômetro, na região central de Porto Alegre.

O protesto foi realizado por estudantes da Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que se organizaram através da internet.

"A manifestação foi construída por jovens, contra corrupção e o neoliberalismo, porque essa é uma característica que marca os governos do Rio Grande e do Distrito Federal", explicou Pedro Sérgio da Silveira, da UFSM.

O objetivo da manifestação é atrair os participantes do Fórum para uma marcha, que seguiria até a Assembleia Legislativa do Estado, ao lado da sede do governo gaúcho, onde os organizadores do fórum estão reunidos.

Com informações da Agência Brasil