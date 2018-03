No Fórum de 2011 Dilma já será presidente, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou hoje a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff aos integrantes do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial, que se realiza em Belém. Ao comentar a proposta dos organizadores de realizar o próximo evento em 2011, no exterior, Lula disse que se for ainda em 2010 ele participará como presidente. "Se for em 2011, já vai ser a Dilma", disse, sob aplausos de cerca de cem pessoas. Em entrevista, o presidente disse que não esteve no Fórum Econômico Mundial, em Davos, por não considerar o evento neste ano "interessante". Em Belém, Lula encarregou Dilma de apresentar a proposta de uma Conferência Nacional de Comunicação, que começará com debates nos Estados e municípios. O evento, que ele pretende organizar ainda neste ano, discutirá um velho projeto do governo de regulamentar o setor. Lula espera que ainda neste ano possa realizar a conferência e aprovar o projeto no Congresso. O próprio presidente avalia, no entanto, que o assunto não tem consenso na área. Os organizadores do Fórum pediram a Lula que a diplomacia brasileira ajude a resolver problemas de vistos para os participantes da próxima versão do evento nos Estados Unidos, no México ou em um país árabe, possíveis sedes da versão 2011 do Fórum.