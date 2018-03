No fim de tour pela África, Lula lança logo da Copa 2014 em Johanesburgo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e a Fifa (órgão que rege o futebol mundial) lançam na tarde desta quinta-feira, em Johanesburgo, a logomarca oficial da Copa do Mundo de 2014, que será realizada no Brasil.

O evento, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marca o início da contagem regressiva para a próxima Copa.

A viagem de Lula à África do Sul tinha como objetivo coincidir com a participação da seleção brasileira no último jogo da Copa deste ano, no próximo domingo.

Mas com a eliminação do Brasil na semana passada, na disputa das quartas-de-final diante da Holanda, agora é dúvida se Lula irá ao estádio para assistir aos "carrascos" do Brasil disputarem o título contra a Espanha.

Zâmbia

Antes de chegar à África do Sul, Lula deu início na manhã desta quinta-feira a uma visita oficial à Zâmbia.

Em Lusaka, capital da Zâmbia, Lula se reuniu com o presidente do país, Rupiah Banda, e assinou acordos para cooperação no combate ao vírus HIV e também nas áreas de cooperação alimentar e de ensino profissionalizante.

O país é o quinto de um giro do presidente por seis nações africanas.

Lula já passou por Cabo Verde, Guiné Equatorial, Quênia e Tanzânia.

