No dia seguinte, exercícios e descanso Um dia depois de ser derrotada nas urnas, Marta Suplicy (PT) tirou o dia para descansar e colocar a agenda particular em dia. A única exceção foi uma rápida aparição no comitê da campanha, no final da manhã. A petista, segundo aliados, foi apenas buscar alguns documentos. Antes disso, ela já havia aproveitado a agenda livre para se exercitar em casa.