No Dia do Exército, comandante defende o reaparelhamento Em mensagem durante comemoração do Dia do Exército, no Quartel General da Força, o comandante do Exército, general Enzo Peri, defendeu a importância do reaparelhamento. Para o comandante, o reaparelhamento da Força vai permitir que se cumpram as "missões constitucionais" que lhe são destinadas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a reunião do Conselho Político para participar, ao lado da primeira-dama Marisa Leticia, da cerimônia. Entre os agraciados com condecorações do Exército estavam a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado.