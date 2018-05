No dia da votação do impeachment, Dilma mantém rotina matinal de exercício

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff tentou manter sua rotina normal na manhã deste domingo, 17, dia em que a Câmara vota a abertura do processo de impeachment do seu governo. Apesar de mais tarde que o habitual, Dilma saiu do Palácio da Alvorada, em Brasília, por volta das 7h40 para a sua pedalada matinal, acompanhada por dois seguranças. Normalmente, a presidente sai para seu exercício todas as manhãs antes mesmo das 6h.

Vestida com uma roupa de ginástica em que a cor vermelha era predominante, Dilma pedalou fora do Alvorada por apenas 15 minutos. Ela também mudou o percurso e seguiu pela via em direção ao Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, voltando pelo mesmo caminho. A presidente apenas deu bom dia para a imprensa e mostrou-se um pouco irritada com a proximidade dos jornalistas que tentavam acompanhar o trajeto. Foi possível observar que, ao retornar ao Alvorada, Dilma ainda deu uma volta de bicicleta dentro dos limites do Palácio.

A agenda oficial da presidente neste domingo não prevê compromissos e nem mesmo a agenda de segunda-feira foi divulgada.

Debates. A previsão é que a sessão na Câmara dos Deputados tenha início às 14 horas, como determinou o presidente da Casa, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O primeiro a falar será o relator do pedido de impeachment, deputado Jovair Arantes (PTB-GO), com 25 minutos de tempo. Em seguida, haverá o encaminhamento da votação pelas lideranças partidária e, finalmente, a votação nominal e aberta. Os primeiros votos devem ser anunciados por volta das 15h.

As sessões que discutiram o afastamento da presidente acabaram neste domingo, após quase 43 horas de debate ininterrupto. O debate dos deputados ficou marcado pelo bate-boca e pelos ânimos exaltados no plenário da Câmara. Para a admissibilidade do processo do impeachment, são necessários 342 votos, ou dois terços da Casa. De acordo com o 'Placar do Impeachment' promovido pelo Estado, os oposicionistas têm 350 votos.