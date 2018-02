No DF, Arruda faz acareação com Durval Barbosa O ex-governador do Distrito Federal (DF) José Roberto Arruda fez na manhã de hoje uma acareação com Durval Barbosa, que delatou o esquema de corrupção em seu governo no DF. Arruda também ficou frente a frente com o jornalista Edmilson Edson dos Santos, o Sombra. As acareações ocorreram dentro do processo disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que apura o envolvimento dos promotores Leonardo Bandarra e Deborah Guerner com o esquema do "mensalão do DEM" no DF.