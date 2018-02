No Ceará, Lula defende ministro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou ontem o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que vem sendo acusado de favorecer pessoas e grupos ligados ao PDT com convênios do ministério. "Ele está mostrando o comportamento mais republicano. Não houve favorecimento, senão o PSDB não seria o primeiro colocado", afirmou Lula, ao encerrar sua visita a Quixadá (CE), referindo-se à lista que o ministro apresentou, de liberação de recursos por partidos. "O Lupi mostrou à imprensa ontem. O PSDB recebeu R$ 102 milhões em convênios, o PT, acho que R$ 92 milhões, e outros partidos, cerca de R$ 80 milhões." Lula não quis comentar se há possibilidade de Lupi sair do governo. "Eu ainda não discuti isso." A Comissão de Ética Pública recomenda seu afastamento, por acumular o ministério e a presidência do PDT. Mas a Advocacia-Geral da União tem indicado que não há ilegalidade no acúmulo das funções.