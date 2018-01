No cabo de guerra do impeachment, o peso de Cunha O presente desejado desde o início do ano chegou em dezembro, mas a época e o emissário não podiam ser mais inadequados para os movimentos que querem afastar a presidente Dilma Rousseff. Ao acolher o pedido de impeachment às vésperas das festas de fim de ano e após ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), fragilizou o governo, mas também o mote dos protestos, calcados no discurso pelo fim da corrupção e pela ética na política.