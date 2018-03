No aniversário da cidade, Dilma exalta 'trabalho e esforço' de moradores de SP

SÃO PAULO - A presidente Dilma Rousseff enalteceu a capital paulista, que completa 459 anos nesta sexta-feira, 25, e afirmou estar muito feliz por estar na cidade. "Sempre que venho aqui é importante reconhecer que São Paulo é um local de trabalho, esforço e empreendedorismo", disse, em discurso no Palácio dos Bandeirantes, durante o lançamento do projeto do primeiro Centro Integrado de Avaliação e Laboratório de Condições ao Atleta Paralímpico, com vistas à Olimpíada de 2016.

"É um projeto no sentido de emitir, de projetar uma imagem do Brasil como um País que quer, sim, se transformar numa das grandes potências paralímpicas do mundo, um centro de excelência." Dilma ressaltou que um país tem sua dimensão projetada e reconhecida não somente por valores econômicos, que também são importantes. "Mas (o Brasil) precisa ser reconhecido pelo seu valor moral, o da cidadania plena. Das pessoas podendo realizar seu potencial. Temos a obrigação de sustentar com que todos os brasileiros tenham direito e acesso a oportunidades. E é isso que estamos mostrando aqui", declarou a uma plateia formada por autoridades e atletas paralímpicos.

Segundo ela, é crucial o apoio dos governos para que um atleta tenha alto rendimento e conquiste vitórias. "Mais vitórias para se transformarem em atletas de alto rendimento e transformem tudo isso em conhecimento."

A presidente disse ainda que o momento é especial, pois se trata de uma "escolha fantástica" o fato de o lançamento do projeto acontecer no dia do aniversário de São Paulo, que é um "Estado que chegou lá com seu esforço, que começou com alguns portugueses e muitas famílias indígenas."

Dilma aproveitou a ocasião para parabenizar o prefeito. "Meu querido Fernando Haddad, minha querida Ana Estela (Haddad, mulher do prefeito), é uma coincidência feliz que São Paulo e Fernando Haddad façam aniversário no mesmo dia", disse, referindo-se aos 50 anos que o petista completa nesta sexta-feira.

Estiveram presentes o vice-presidente da República, Michel Temer, os ministros Aldo Rebelo (Esportes), Aloizio Mercadante (Educação) e Marta Suplicy (Cultura), além do governador do Estado, Geraldo Alckmin, do presidente em exercício do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Mizael Conrado, o presidente da Caixa Federal, Jorge Hereda, entre outras personalidades.

Centro Olímpico. Na cerimônia, Dilma anunciou as obras para contruir o Centro Paraolímpico Brasileiro. O espaço de 94 mil m2, que fica no Parque Águas do Ipiranga, deve ficar completamente pronto em 2015.

Para a presidente, o centro representa uma dívida com os atletas paraolímpicos. "Queremos formar uma geração de atletas de alto rendimento e demonstrar que país é comprometido com o direito das pessoas com deficiencia", disse Dilma, que exaltou a performance dos atletas nas Paraolimpíadas de Londres.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou que os projetos funcionais e básicos do centro estão prontos. Falta agora o projeto executivo. A primeira etapa da obra será entregue já no ano que vem.

O governo estadual cederá o terreno e investirá R$ 329 milhões. O Ministério dos Esportes complementará com R$ 110 milhões.