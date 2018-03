No Acre, 150 índios fecham Funai em protesto Cerca de 150 índios de 9 etnias do Acre fecharam o prédio da coordenação regional da Funai, sediada em Rio Branco. Eles reclamam da ineficiência da gestão pública nas áreas de saúde e na demarcação de 14 terras indígenas. Os funcionários da instituição ficaram impedidos de sair durante toda a manhã desta quarta-feira. Os índios só permitiram a saída no horário de almoço "para que se ouvissem as dificuldades dos povos". Durante as falas, muita reclamação sobre eficiência do poder público.