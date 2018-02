No ABC, PT tem dificuldades Lula decidiu incluir o ABCD em suas andanças de campanha porque em duas das quatro cidades onde o PT disputa para valer as prefeituras a situação é complicada: São Bernardo, onde o ex-ministro da Previdência Luiz Marinho tem dificuldades para decolar, e em Diadema, onde o deputado estadual Mário Reali está 10 pontos atrás do deputado José Augusto da Silva Ramos (PSDB).