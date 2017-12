No 2º turno, Lula cai para 45% e Alckmin sobe para 33,2% As intenções de votos para o presidente Lula em eventual segundo turno com o candidato tucano Geraldo Alckmin recuaram de 51,3% para 45% na pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje. A pesquisa anterior foi realizada em fevereiro. No levantamento divulgado nesta manhã, Alckmin tem 33,2% das intenções de votos na simulação de segundo turno ante 29,7% registrados na pesquisa de fevereiro. Indecisos, brancos e nulos passaram de 19,1% para 21,9% nesse cenário. Na simulação em que Lula enfrenta Anthony Garotinho, pré-candidato do PMDB, no segundo turno, o presidente aparece com 48,5% das intenções ante 54,1% no levantamento feito em fevereiro. Garotinho permanece praticamente estável, oscilando de 24,1% para 24,2%. Indecisos, brancos e nulos sobem de 21,9% para 27,6% nessa simulação de segundo turno Lula-Garotinho. No cenário em que Lula tem como adversário a senadora do Psol, Heloísa Helena, o presidente Lula aparece com 52,4% dos votos ante 56,6% em fevereiro. Heloisa Helena, por sua vez, cai de 19,3% para 17,9%. Indecisos, brancos e nulos nessa simulação somaram 29,8% ante 24,3%.