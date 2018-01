Nizan acha que Roseana tem "substância" O publicitário Nizan Guanaes disse hoje à Agência Estado que a governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), vai intensificar viagens pelo País, se expondo mais ao debate político para mostrar que tem consistência, substância e que faz um bom governo no Maranhão. Nizan, que é responsável pela divulgação da imagem da governadora, está comemorando as pesquisas de intenção de voto que apontam Roseana na segunda colocação a uma distância de apenas três pontos porcentuais do pré-candidato do PT, Luis Inácio Lula da Silva, que lidera as preferências. Nizan acredita que ela deverá se firmar ainda mais depois da transmissão na quinta-feira, em cadeia de rádio e televisão, do programa nacional do PFL. "As pesquisas qualitativas que fizemos indicam que o nível de empatia dela com o eleitor é muito forte", disse. O publicitário observou, no entanto, que ainda é cedo para se fazer uma projeção do que irá ocorrer nas eleições de outubro. "O quadro ainda não está fechado . Tem muita água para passar por debaixo desta ponte", disse. No seu entender, o governo deveria ter apenas um candidato, mas não sabe se isto será possível. Guanaes evitou fazer comentários sobre o crescimento das intenções de voto do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), alegando trata-se de um aliado. Em relação ao avanço do governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PSB), Nizan disse que é um bom trabalho de comunicação. "Não gosto desta coisa de ficar descredenciando os outros", disse, acrescentando que o quadro de candidatos deve ficar mais depurado ao longo da campanha pois hoje, na sua opinião, há um excesso de candidaturas.