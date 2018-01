Nível de desistência das provas da Fuvest é de até 10% O supervisor de vestibulares da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), José Coelho Sobrinho, disse hoje que média histórica de desistência das provas é de 6% a 10%, em cada fase. A segunda rodada do vestibular da Fuvest foi iniciada hoje e terminará na quinta-feira (10). Dos 27.206 vestibulandos que fizeram os exames no Estado de São Paulo, 4.500 são "treineiros", estudantes do ensino médio que fazem a prova para obter experiência para a definitiva. José Coelho Sobrinho contou que, do total de vestibulandos, na primeira fase, 35% cursaram o ensino médio em escolas públicas. Na segunda, esse índice cai para 10% a 25%. Baixo nível - Um acadêmico da Universidade de São Paulo (USP) informou que a expectativa dos professores universitários sobre a instrução dos calouros é muito maior do que a apresentada por estes. A frustração das expectativas começou na década de 90, diz o entrevistado, que preferiu não se identificar. Segundo ele, isso vale principalmente para estudantes que buscam licenciatura. O professor universitário informou, também, que a procura por cursos noturnos tem aumentado bastante, talvez em função da necessidade de obter renda mais cedo e colaborar para o sustento da família. "Eu escolhi Economia, porque o ensino médio de Química, Física e Matemática na escola pública está muito defasado frente ao conteúdo das particulares", afirmou Vitor Valente, 17 anos. Na primeira fase, havia 11,7 estudantes por vaga em Economia, e na segunda caiu para três. Ele estudou em escola pública, e pleiteia uma vaga na USP, atraído pelo sonho de dar aulas em universidades e porque a procura das multinacionais pelo jogo de cintura dos economistas brasileiros está em alta. "No caso da Argentina, eu teria que ter um curso superior para saber o que fazer. Hoje, não tenho um plano B para salvar o país", ensaiou o candidato. Preconceito - Para Priscila Santos, 19 anos, a intenção governo federal de resguardar uma cota de vagas para negros nas universidades é uma bobagem. "O governo tem que reparar os problemas do ensino básico e do médio, que promoverá igualdade de condições entre brancos, amarelos e negros pobres frente as dos que têm posses para freqüentar a escola particular. A discriminação é econômica, está na base, e prejudica pessoas de todas as cores", analisou a estudante, que iniciou hoje a segunda fase da Fuvest, para a Faculdade de Pedagogia. Na primeira fase, cada vaga de Pedagogia era disputada por três estudantes. "A Universidade tem que abrir mais vagas", considera. Ela conhece o mercado e fez sua escolha apostando na abertura de mais escolas. Sobre a concorrência no mercado de trabalho, disse que não teme. "Os competentes sempre conseguem colocação", sublinhou. Antes de optar por Pedagogia, Priscila tentou cursar Nutrição, e não passou no vestibular. Entre um concurso e outro, ela pesquisou a condição de amigas que optaram por Nutrição, e descobriu cinco após se formarem nenhuma nunca conseguiu colocação na área escolhida. Uma delas cursa Pedagogia há dois anos e já trabalha no segmento. "As universidades públicas poderiam adotar programas sociais, formar grupos de alunos para atender à população onde não há saneamento básico", opinou Henrique Faria Braga, 19 anos, que entrou na segunda fase de exames, para tentar cursar Medicina. Em São Paulo, há um médico para 200 habitantes, o que indica saturação do mercado. Há locais do Brasil, como o Nordeste, onde a média médico/habitante está aquém do um por mil, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A concorrência em Medicina é de 3,2 estudantes por vaga. Segundo Henrique Braga, a saturação local deve-se ao fato de que os profissionais ficam no Estado para se aperfeiçoar. "Mas no Nordeste também há cursos de especialização ótimos", avaliou. Henrique foi aprovado na PUC de Campinas, e caso não passe na Fuvest, terá que desembolsar R$ 1.800,00 mensais. Quando se formar, vai trabalhar em hospital público no interior do Estado, enquanto a maior parte de seus colegas opta por abrir consultórios particulares na capital paulista. Mas ele não tem planos futuros de fazer malas e rumar ao Nordeste. Para José Coelho Sobrinho, que além de supervisor da Fuvest, leciona há 30 anos Jornalismo na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP, os calouros da área são de primeira qualidade e a procura continua em alta. Neste ano, foram 81 por vaga no Jornalismo, superado por Publicidade e Propaganda, com 99,8 por vaga, na Comunicação. Medicina, que teve 13 mil candidatos para 400 vagas, na primeira fase, continua como campeã absoluta de demanda. Ele observou que a suspensão temporária do diploma para o exercício do Jornalismo aconteceu antes das inscrições para o vestibular da Fuvest e, por isso, a procura chegou a ser menor do que em anos anteriores. "O movimento para que a profissão fosse regulamentada, em 1969, impediu que a ditadura colocasse quem quisesse nas redações, para exercer a censura", comentou o professor. Para ele, há profissionais de outras áreas que podem exercer jornalismo sem diploma. "Mas são exceções. A maioria não sabe das implicações éticas que a profissão exige", enfatizou. Ele destacou que a diferença entre os alunos de hoje em relação aos da geração de seus pais, é que a preocupação com a política e a ideologia foi substituída pelo pragmatismo econômico. "Estão mais preocupado com o trabalho do que com o social", pontuou Coelho Sobrinho.