Ninguém governa sem aliados como o PMDB, afirma Ana Júlia

A governadora do Pará, Ana Júlia Carepa (PT-PA), concedeu entrevista nesta segunda-feira, 12, ao programa Roda Viva, da TV Cultura. Entre os assuntos abordados pelos jornalistas, a liderança do estado no ranking de desmatamento, acusações de nepotismo e o a formação do palanque da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. "Nós precisamos do PMDB. Ninguém mais governa sem esses aliados", afirmou.

Logo após a gravação do programa, a governadora paraense falou ao repórter Rodrigo Alvares, do estadao.com.br, sobre a censura imposta há 74 dias ao Grupo Estado por decisão judicial após publicação de reportagens sobre a investigação da Polícia Federal contra Fernando Sarney. "É preocupante que um julgamento em primeira estância resulte nisso", afirmou Ana Júlia.

