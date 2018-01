Ninguém está imune a investigações, diz Lula sobre Satiagraha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 13, que nem o presidente da República nem policiais federais estão imunes às investigações da Polícia Federal (PF), numa referência à apuração que está sendo feita sobre os envolvidos na Operação Satiagraha. "Se a Justiça determinou que a Polícia Federal investigue gente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), ela vai investigar, como investiga tanta gente do Brasil", afirmou o presidente, em entrevista em Roma. Veja também: Novo relatório da Satiagraha é 'desapaixonado', diz Tarso Lula admite que Dilma é sua candidata na eleição de 2010 Nova investigação da PF acha mais indícios para incriminar Dantas Especial explica a Operação Satiagraha da Polícia Federal Multimídia: As prisões de Daniel Dantas Daniel Dantas, pivô da maior disputa societária do Brasil Ele comentou a apuração que está sendo feita sobre suposta irregularidade na utilização de agentes da Abin durante a operação da PF. "Quem acha que por ter um pouco de poder - pode ser um presidente ou um policial - está imune às investigações, não está. Essas pessoas que cometeram ilegalidade terão que ser investigadas. A única forma de as pessoas não serem investigadas e não terem seus nomes nas manchetes dos jornais é procederem corretamente", disse.