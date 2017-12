Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 756 da Mega Sena. A estimativa é de que o prêmio para o próximo concurso passe dos R$ 10,5 milhões. Trinta e quatro pessoas acertaram a quina e cada uma vai receber R$ 27.503,13. A quadra saiu para 3.135 apostadores e paga R$ 297,15. As seis dezenas sorteadas são: 05 - 27 - 37 - 38 - 41 - 50. Lotomania Um apostador goiano foi o único a acertar as 20 dezenas válidas pelo concurso nº 612 da Lotomania e sorteadas na cidade de São Luiz Gonzaga(RS). Ele vai receber um prêmio de R$ 1.120.161,68. Dezoito apostadores fizeram 19 pontos e cada um receberá R$ 16.483,63. A faixa dos 18 acertos vai pagar R$ 1.342,56 para cada um dos 221 ganhadores. Um total de 1.734 pessoas fez 17 pontos e cada uma vai receber R$ 85,24. Na faixa dos 16 acertos houve 10.078 ganhadores que receberam R$ 14,67 cada. Ninguém ficou na faixa do zero ponto. As 20 dezenas sorteadas foram: 9 - 10 - 13 - 17 - 25 - 27 - 34 - 38 - 50 - 59 - 60 - 66 - 67 - 75 - 80 - 85 - 87 - 89 - 98 - 00.