Niemeyer vai para quarto comum após cirurgia na vesícula

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, teve alta na sexta-feira, 25, do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samaritano, no Rio. Lúcido e reagindo bem à cirurgia de retirada de vesícula, realizada na quinta-feira, Niemeyer agora está em uma unidade intermediária. Seu médico, Fernando Gjorup, ainda não tem previsão de quando o arquiteto terá alta.

Niemeyer foi internado na noite de ontem depois de passar mal em casa com fortes dores abdominais. Após a realização de exames os médicos decidiram pela cirurgia.

O arquiteto completará 102 anos no dia 15 de dezembro. Ele é pioneiro na arquitetura moderna do Brasil, explorando o concreto armado. Entre os tantos projetos que o levaram à fama internacional estão o de Brasília; o do conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte; o da sede das Nações Unidas, nos Estados Unidos; e o do Memorial da América Latina, em São Paulo.

Este ano, Niemeyer finaliza um projeto em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que leva o seu nome. O Caminho Niemeyer é uma série de obras arquitetônicas que forma um corredor cultural na orla da cidade.