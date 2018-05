Niemeyer se recupera de cirurgia, mas não há previsão de alta

O arquiteto Oscar Niemeyer, de 101 anos, se recupera bem da cirurgia para retirar uma pedra da vesícula. Ele foi operado na última quinta-feira (24), no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro e continua no Centro de Tratamento Intensivo. Segundo os médicos que o acompanham, Niemeyer está lúcido e já está conversando. A equipe médica, no entanto, ainda não fala sobre previsão de alta.

Veja Também:

Especial: Niemeyer, 100 anos

Ele foi internado na noite de quarta-feira (23) com dores no abdômen. Uma ultrassonografia diagnosticou pedra na vesícula. Em junho deste ano, Niemeyer já havia sido internado no Hospital Cardiotrauma, em Ipanema, com dores lombares, e foi submetido a uma série de exames, que não diagnosticaram nenhum problema.

O arquiteto completará 102 anos no dia 15 de dezembro. Ele é pioneiro na arquitetura moderna do Brasil, explorando o concreto armado. Entre os tantos projetos que o levaram à fama internacional estão o de Brasília; o do conjunto arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte; o da sede das Nações Unidas, nos Estados Unidos; e o do Memorial da América Latina, em São Paulo.

Este ano, Niemeyer finaliza um projeto em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que leva o seu nome. O Caminho Niemeyer é uma série de obras arquitetônicas que forma um corredor cultural na orla da cidade.