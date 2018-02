Nicolas Sarkozy se casa com a namorada Carla Bruni

PARIS - O presidente francês, Nicolas Sarkozy, e sua namorada Carla Bruni, ex-modelo e cantora, se casaram neste sábado, 2, no Palácio do Eliseu, segundo afirmou o prefeito de um distrito de Paris, François Lebel. <br> <br> O casal formalizou a união na presença de familiares e amigos próximos, afirmou Lebel, que chamou a cerimônia de um "momento de intimidade familiar para os recém-casados, de grande simplicidade e aparente afeição entre os dois. <br> <br> O romance provoca enorme interesse da imprensa e pode ter contribuído para a queda na popularidade de Sarkozy, pois aparentemente os eleitores reprovam seu estilo de vida exuberante, em um momento de dificuldades econômicas do país. <br> <br> Separado da segunda esposa, Cécilia Ciganer-Albéniz, em meados de outubro passado, Sarkozy figura em público com Bruni desde meados de dezembro, quando foram fotografados no parque de atrações da Disney aos arredores de Paris, e depois em suas viagens ao Egito e Jordânia no final do ano e início de 2008.