Newton Cardoso derrota Itamar e vai disputar o Senado O ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, foi escolhido hoje como candidato do PMDB estadual ao Senado, vencendo por uma grande margem de votos o ex-presidente Itamar Franco. A vitória de Cardoso representa um forte indicativo de aliança entre PT e PMDB na sucessão estadual. A decisão sobre a coligação ficou para amanhã, quando acontece a convenção petista. Durante a convenção peemedebista, a executiva estadual do partido recebeu a delegação para decidir sobre a coligação. A cúpula do PMDB mineiro já havia aprovado uma aliança com o PT, na qual indicaria o vice na chapa de Nilmário Miranda e o candidato ao Senado. Na última hora, recebeu também uma proposta oficial de aliança do PSDB e apoio à reeleição do governador Aécio Neves (PSDB). A derrota de Itamar atinge também o governador tucano, que o apoiou abertamente. Cardoso obteve quase 70% dos votos dos convencionais - 390 contra 141 do ex-presidente. Zaire Resende, outro pré-candidato, somou 30 votos. Foram cinco votos nulos e um em branco. Para o ex-governador, mais conhecido como "Newtão", o resultado representou uma espécie de vingança, já que nas eleições de 2002 não obteve o apoio de Itamar, então governador de Minas, que preferiu apoiar Aécio. Cardoso era vice de Itamar. Hoje ele comemorou a vitória "esmagadora" e aproveitou para desfilar sua tradicional ironia. Questionado se o resultado representava o fim da carreira política de Itamar, afirmou: "Não há porque encerrar. Ele é muito novo ainda, o doutor Itamar Franco. Ele vai até 100 anos de idade", disse, provocando gargalhadas. Companheiros De acordo com Cardoso, o indicativo é mesmo de aliança com os petistas. O PT mineiro está passando por cima de suas diferenças históricas com o ex-governador - a quem acusavam de corrupto - para garantir maior tempo de horário eleitoral gratuito e um palanque forte para a campanha à reeleição do presidente Lula Inácio Lula da Silva no Estado. O próprio Lula se reuniu com peemedebistas ontem, em Belo Horizonte. Entre eles, Cardoso, que foi tratado como um novo companheiro pelo presidente. No seu discurso, o ex-governador fez questão de demonstrar intimidade com Lula. Disse que ele e o presidente "são bons companheiros de lutas sociais" e amigos "há muito tempo". Contou que "já tomou pinga" e "comeu sanduíche" com Lula em Itabira. Mais tarde, em entrevista, afirmou que o presidente disse no encontro que teria "muito prazer" em dividir o palanque com ele. O evento peemedebista contou com a presença de Nilmário e do vice-presidente da República, José Alencar. De acordo com o candidato do PT, a resistência interna ao nome de Cardoso não é suficiente para impedir uma aliança com o PMDB. O vice-presidente defendeu a aliança PT-PMDB em Minas e pediu votos para Lula e Nilmário. Em seu discurso, Itamar também citou Lula, lembrando o apoio ao então candidato petista em 2002. Mas foi vaiado quando citou o nome de Aécio. Briga Logo após a chegada de Cardoso, no início da convenção, integrantes de uma claque formada de apoiadores do ex-governador, iniciaram uma briga. Eles foram arregimentados entre representantes de uma torcida organizada do Atlético-MG, em troca de bonés, camisetas e R$ 10, conforme disseram. Uma porta de vidro do hotel onde estava sendo realizada a convenção, na região central da capital mineira, foi destruída. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. No momento não havia policiamento no local.