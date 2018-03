'New Yorker' destaca corrupção e crescimento econômico no Brasil

A contradição entre a corrupção e um crescimento econômico consistente é uma das imagens captadas pela revista americana "New Yorker", na reportagem sobre o Brasil que será publicada em sua edição do dia 5 de dezembro. A prévia do texto assinado pelo jornalista Nicholas Lemann foi divulgada nesta segunda-feira, 28, no site da publicação.

Para o repórter, o "Brasil opera de maneiras que estamos condicionados a pensar que são incompatíveis com uma sociedade livre bem sucedida".

"O governo central é muito mais poderoso que nos EUA. Também é muito mais corrupto. A criminalidade é alta, as escolas são fracas, as estradas são ruins e os portos mal funcionam", escreve Lemann. "Ainda assim, entre as principais potências econômicas do mundo, o Brasil atingiu uma trifeta rara: alto crescimento, liberdade política e desigualdade decrescente."

A estrela da reportagem é a presidente Dilma Rousseff, que foi entrevistada por Lemann e ganhou uma ilustração em uma das páginas da revista. Sobre os escândalos de corrupção do governo, o repórter afirma que "ninguém acredita que Rousseff seja corrupta, mas ela trabalhou por anos com algumas das pessoas que se demitiram".

Para a "New Yorker", os EUA parecem estar constantemente na mente de Dilma, "como um exemplo de como não lidar com a crise econômica mundial".

Apesar de reconhecer o poder de Dilma, a reportagem afirma que a política brasileira gira em torno de seu antecessor, Luís Inácio Lula da Silva. "Lula a ungiu como sua sucessora em 2010", conta.

A revista avalia que Dilma é uma presença forte e descreve seu passado político, desde seu engajamento na luta contra a ditadura militar à elaboração de projetos de combate à miséria.