Neutralizar inimigos era a finalidade da ditadura

A tortura no DOI tinha regras. Só os integrantes da Seção de Interrogatório podiam submeter um preso ao pau, ao choque elétrico, aos murros, enforcamentos, afogamentos e palmatórias na sede do órgão, na Rua Tutoia, no Paraíso, zona sul de São Paulo. O objetivo não era obter a confissão de crimes, como se faz em uma delegacia de polícia, O órgão obedecia a uma estratégia militar. Não era o passado que interessava, mas o presente. O que se queria eram informações sobre as organizações que levassem à captura de outros opositores, ao desmantelamento de suas estruturas, enfim, buscava-se a neutralização do inimigo.

"Dizer que passou lá e não falou está mentindo ou era mudo. O Monir (guerrilheiro da ALN) não podia falar, então escrevia. A dor é o limite do homem", contou o tenente Chico. Para o agente, entre o torturador e o preso - chamado de cliente pelos homens da Seção de Interrogatório do DOI - era travada uma luta de inteligência. "O interrogador era apoiado pelo analista. O preso logo aprendia que não podia mentir. Ele podia omitir, mas, quando mentia, vinha a pressão no dia seguinte."

