Neuto de Conto lamenta morte de Jonas Pinheiro O presidente da Comissão de Reforma Agrária e Agricultura (CRA) do Senado, Neuto de Conto (PMDB-SC), divulgou nota lamentando o falecimento do senador Jonas Pinheiro (DEM-MT). Um dos representantes do agronegócio no Senado, Pinheiro faleceu ontem às 21h35, de falência múltipla dos órgãos, aos 67 anos. Ele será sepultado hoje, às 17 horas, no cemitério de sua cidade natal, Santo Antonio de Leverger, em Mato Grosso. O corpo começou a ser velado em sua casa naquele município. "O País perde neste momento um homem honrado e digno que sempre soube honrar o mandato que o povo do Mato Grosso lhe confiou. Seu equilíbrio, correção e a permanente busca pelo entendimento, sempre na defesa do setor produtivo rural, são características que marcaram a sua vida pública e fizeram de Jonas Pinheiro uma pessoa respeitada e querida por todos seus colegas de Senado", afirma a nota. "Com seu jeito simples, sua voz mansa, jamais deixou de lutar (...) em favor do homem do campo", continua a nota. O informe de Neuto do Conto ainda lembra que Jonas Pinheiro presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o endividamento do setor agrícola e atualmente liderava as negociações para solução do endividamento agrícola dos produtores junto ao governo.