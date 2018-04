Neucimar Fraga, do PR, é eleito com 52% dos votos

Na única cidade onde houve segundo turno no Espírito Santo, o deputado federal Neucimar Fraga (PR), de 42 anos, saiu vitorioso em Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. Ele venceu o candidato do PMDB, Hércules da Silveira, com 108.476 votos (52,43% dos votos válidos). Silveira teve 98.418 votos (47,57%). Cerca de 18% dos eleitores não votaram.Votos brancos e nulos somaram quase 7%. Silveira era o candidato do partido do governador Paulo Hartung, mas ele não participou da campanha, preocupado em manter a base de apoio do governo.