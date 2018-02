Neto de Lula também recebeu passaporte diplomático Após a confirmação de que dois filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teriam renovado o passaporte diplomático, no final do ano passado, dois dias antes do término do mandato, o Ministério das Relações Exteriores confirmou que o neto do ex-presidente, de 14 anos, também conseguiu o benefício na mesma época. A assessoria do Itamaraty não soube informar o nome do menor nem sequer qual dia teria sido retirado o passaporte.